4 Tote durch Corona-Virus in Österreich an einem Tag

Am Mittwoch sind in Österreich gleich 4 Todesfälle durch den Corona-Virus bekannt geworden. Es starben 2 Personen in der Steiermark, 1 Person in Oberösterreich und 1 Person in Niederösterreich. Mehr als 1.400 Menschen haben sich in Österreich mit dem Virus angesteckt.

© APA

Die meisten Corona-Fälle in Österreich gibt es in Tirol. Die Regierung sieht sogar das ganze Bundesland Tirol als großes Risiko-Gebiet. Deshalb müssen alle Menschen 14 Tage lang in Quarantäne, die in den letzten 2 Wochen in Tirol waren. In Tirol wurden sogar mehrere Gemeinden wie zum Beispiel Sölden oder Ischgl unter Quarantäne gestellt.

Das Land Ungarn hat zeitweise die Grenzen zu Österreich gesperrt. Dadurch kam es am Dienstag und Mittwoch auf der Autobahn A4 zu Kilometer langen Staus. Am Mittwoch durften dann Menschen aus Rumänien, Serbien und Bulgarien vorerst in Ungarn einreisen. Diese Menschen können nun in ihre Heimat-Länder weiterreisen.

Erklärung: Quarantäne

Quarantäne bedeutet, dass man nicht mit anderen Menschen in Kontakt kommen darf. Man wird von allen anderen Menschen getrennt. Das passiert, wenn man eine schwere oder ansteckende Krankheit hat oder wenn vermutet wird, dass man sie hat. Mit der Quarantäne will man verhindern, dass andere Menschen angesteckt werden.