Die Corona-Krise wird noch lange dauern

Die Krise wegen des Corona-Virus wird nicht so bald vorbei sein. Es wird noch sehr lange dauern, bis in Österreich alles wieder normal funktioniert. Das hat Bundeskanzler Sebastian Kurz gesagt. Kinder werden mindestens 4 Wochen lang nicht in die Schule gehen. Wie es danach weitergeht, konnte Kurz noch nicht sagen.