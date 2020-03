Immer mehr Einrichtungen in Österreich schließen. Damit will man verhindern, dass sich der Corona-Virus weiter ausbreiten kann. In Wien bleiben nun fast alle Museen bis mindestens Ende März geschlossen.

In anderen Bundesländern wurden auch viele Museen geschlossen. Aber in Oberösterreich waren die Museen am Mittwoch noch geöffnet. In Graz wurde das Film-Festival Diagonale abgesagt.

In Wien wurde außerdem der Stephansdom für Touristen geschlossen. Die berühmte Spanische Hofreitschule sagte alle Vorführungen ab.