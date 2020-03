Alle Teilnehmer vom Song Contest stehen fest

Der 65. Eurovision Song Contest soll vom 12. bis 16. Mai in der Stadt Rotterdam in den Niederlanden stattfinden. Jetzt haben alle Länder ihre Teilnehmer am Song Contest gewählt. Insgesamt treten 41 Musiker und Musikerinnen zu dem Wettbewerb an. Für Österreich startet zum Beispiel Vincent Bueno mit dem Lied "Alive".