James-Bond-Lied von Billie Eilish wurde veröffentlicht

Die berühmte Sängerin Billie Eilish hat am Freitag ihr Lied für den neuen James-Bond-Film präsentiert. Der Film über den Geheimagenten James Bond heißt "No Time To Die". Das ist Englisch und heißt auf Deutsch "Keine Zeit zu sterben". Das Lied von Eilish heißt genauso wie der Film und ist ein ruhiges, langsames Lied.

© APA (Archiv/AFP/Getty)

Mit 18 Jahren ist Eilish die bisher jüngste Sängerin, die ein Lied für einen der James-Bond-Filme singt. Der Film "No Time To Die" startet am 2. April in den österreichischen Kinos.