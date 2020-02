Schon mehr als 1.000 Tote durch das Corona-Virus in China

In China ist vor kurzem ein neues Virus ausgebrochen. Es heißt Corona-Virus und löst eine Lungen-Krankheit aus. Daran sind in China schon mehr als 1.000 Menschen gestorben. Der Präsident von China Xi Jinping besuchte mit einer Maske und einem weißen Kittel ein Krankenhaus in Peking. Er ist sich sicher, dass das Corona-Virus bald besiegt wird.