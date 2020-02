Viele Küken starben bei einem Bauernhof-Brand in Oberösterreich

Am Montag ist es in Perg in Oberösterreich auf einem Bauernhof zu einem Brand gekommen. Dabei sind sehr viele Küken gestorben. Sie kamen aber nicht durch das Feuer ums Leben. Sie starben durch die Kälte, die durch die kaputten Fenster und beim Lüften des Stalls hineinkam.