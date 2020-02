Prozess gegen Staats-Verweigerer hat in Steyr begonnen

In der Stadt Steyr in Oberösterreich hat am Dienstag ein Prozess gegen 2 mutmaßliche Staats-Verweigerer begonnen. Die beiden Angeklagten sollen führende Mitglieder einer staatsfeindlichen Gruppe gewesen sein. Die Gruppe soll unter anderem geplant haben, eine Rechtsanwältin zu entführen. Außerdem wollten sie angeblich den früheren Landeshauptmann von Niederösterreich Erwin Pröll verhaften lassen.