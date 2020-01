Jugendlicher überlebte mehr als einen Tag allein im Schnee

Ein Jugendlicher hat in den USA mehr als einen Tag allein in Schnee und Kälte überlebt. Der 17-Jährige wollte Anfang Jänner im Staat Utah wandern. Dabei wurde er in den Bergen vom schlechten Wetter überrascht. Der Schnee wurde immer mehr. Zum Übernachten im Freien grub er sich eine Höhle unter einem Baum. Um nicht zu erfrieren, stellte sich der Jugendliche alle 30 Minuten einen Wecker am Handy.