Mehrere Touristen bei Auto-Unfall in Südtirol getötet

Am Sonntag ist in Südtirol in Italien ein schrecklicher Unfall passiert. Ein Auto fuhr in eine Gruppe von deutschen Touristen. Dabei starben 6 Personen sofort. Weitere 10 Personen wurden verletzt. Eine Frau wurde so schwer verletzt, dass sie am Montag im Spital verstarb. Damit starben durch den Unfall insgesamt 7 Personen.