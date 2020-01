Die neue Regierung von Österreich wurde angelobt

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Dienstag die Mitglieder der neuen Regierung von Österreich angelobt. Insgesamt besteht die neue Regierung aus 17 Mitgliedern, 9 davon sind Frauen. Das ist der größte Frauenanteil, den eine österreichische Regierung je hatte. Bundeskanzler ist Sebastian Kurz von der ÖVP. Es ist bereits seine 2. Amtszeit als Bundeskanzler. Vizekanzler ist der Grünen-Chef Werner Kogler.

Die Grünen sind zum ersten Mal in einer österreichischen Regierung. Sie wollen sich sehr stark für den Umweltschutz einsetzen. Die ÖVP will keine neuen Steuern. Außerdem fordert sie weiter den Schutz der österreichischen Grenzen vor Flüchtlingen. Darauf haben sich die ÖVP und die Grünen in ihrem gemeinsamen Regierungs-Programm geeinigt.

Erklärung: Angelobung

Bei der Angelobung leisten alle Mitglieder einer neuen Regierung einen Amts-Eid. Das heißt, sie versprechen feierlich, dass sie sich an die Verfassung und die Gesetze von Österreich halten werden. Erst mit der Angelobung wird die Regierung eingesetzt und kann mit der Arbeit beginnen.