Die 77. Golden Globes wurden vergeben

Am Wochenende sind in den USA zum 77. Mal die Golden Globes vergeben worden. Die Golden Globes sind ein wichtiger Filmpreis und Fernsehpreis. Die Gewinner werden jährlich von Journalisten aus vielen Ländern bestimmt. Als bestes Drama wurde der Kriegsfilm "1917" ausgezeichnet. Den Preis für die beste Komödie erhielt der Film "Once Upon A Time in Hollywood" von Regisseur Quentin Tarantino.