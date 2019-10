In Wien wurde ein neuer Marathon-Rekord aufgestellt

Am Samstag ist in Wien ein Mensch zum ersten Mal einen Marathon in weniger als 2 Stunden gelaufen. Geschafft hat das der Marathon-Läufer Eluid Kipchoge aus dem afrikanischen Land Kenia. Für die Strecke von 42 Kilometern brauchte er eine Stunde, 59 Minuten und 40 Sekunden.