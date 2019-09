Klima-Schützerin Greta Thunberg erhält den Alternativen Nobelpreis

Die 16 Jahre alte schwedische Klima-Schützerin Greta Thunberg bekommt heuer den Alternativen Nobelpreis. Das hat die dazugehörige Stiftung am Mittwoch in Stockholm in Schweden bekannt gegeben. Thunberg bekommt diesen Preis, weil durch sie Forderungen für mehr Klima-Schutz ernster genommen werden. Der Alternative Nobelpreis wird heuer zum 40. Mal vergeben.