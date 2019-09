Die ÖVP will den "Falter" verklagen

Die ÖVP will die Zeitung "Falter" verklagen. Der "Falter" schrieb, dass die ÖVP mehr Geld für den Wahlkampf ausgeben will als sie darf. Jede Partei darf im Wahlkampf nur 7 Millionen Euro ausgeben. Die ÖVP will laut "Falter" aber 9 Millionen Euro ausgeben. Dafür soll die ÖVP geheime Kassen haben, schreibt der "Falter". Die ÖVP sagt, dass es nicht stimmt.