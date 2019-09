Mindestens fünf Tote durch Hurrikan "Dorian" auf den Bahamas

Über der Inselgruppe Bahamas in der Karibik weht noch immer ein sehr starker Hurrikan. Mindestens 5 Menschen sind durch den Hurrikan mit dem Namen "Dorian" gestorben. Viele Menschen auf den Bahamas sind in großer Not. Denn der Hurrikan hat ihre Häuser zerstört, Straßen überschwemmt und viele Bäume umgeknickt.

© APA (AFP)

In welche Richtung der Hurrikan weiterzieht, weiß man noch nicht. Vielleicht zieht er in Richtung Florida in den USA weiter. Dort wurden die Menschen aufgefordert, vor dem Hurrikan zu flüchten und sich in Sicherheit zu bringen.

Erklärung: Hurrikan

Ein Hurrikan ist ein extrem starker Wirbelsturm, bei dem es auch viel regnet. Durch den Regen gibt es oft auch Überschwemmungen. Andere Wörter für Hurrikan sind Taifun oder Zyklon. Ein Hurrikan selbst bewegt sich nur ganz langsam weiter. Im Inneren des Wirbelsturmes weht der Wind aber so schnell wie ein Rennauto fährt.

Erklärung: Karibik

Unter Karibik versteht man das Karibische Meer mit seinen Inseln. Die Karibik ist ein Teil von Mittelamerika. Auf den größeren Inseln der Karibik befinden sich die Länder Kuba, Jamaika und Haiti. In der Karibik ist es das ganze Jahr sehr heiß. Immer wieder gibt es dort auch Wirbelstürme.