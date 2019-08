Gerhard Berger feiert am Dienstag seinen 60. Geburtstag

Der ehemalige österreichische Formel-1-Rennfahrer Gerhard Berger ist am Dienstag 60 Jahre alt geworden. Berger begann seine Karriere in der Formel 1 im Jahr 1984. Damals war er 25 Jahre alt. In seiner fast 14-jährigen Karriere gewann Berger nur 10 Rennen. Außerdem wurde er nie Weltmeister. Das ist für Berger aber nicht schlimm.