Brände in Bolivien zerstörten 471.000 Hektar Wald

Im Land Bolivien in Südamerika gibt es zurzeit sehr viele Brände. In 5 Tagen wurden bereits 471.000 Hektar Wald zerstört. Das ist mehr als 10 Mal so groß wie Wien. Die Brände wurden laut der Brandaufsicht der Waldbehörde durch Brandrodung verursacht. Brandrodung bedeutet, dass der Wald mit Feuer abgebrannt wird. So entsteht eine leere Fläche, auf der man zum Beispiel Häuser bauen kann.