Regierung von Bundeskanzlerin Bierlein braucht weniger Mitarbeiter

Die österreichische Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein hat viel weniger Mitarbeiter in ihrem Regierungsteam als die Regierung davor. Die Regierung von ÖVP und FPÖ hatte fast 400 Mitarbeiter. Momentan arbeiten weniger als 200 Mitarbeiter für Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein in der Regierung. Das heißt, die neue Regierung braucht nur halb so viele Mitarbeiter wie die alte Regierung.

Am meisten Mitarbeiter hatte in der alten Regierung das Innenministerium. Dort arbeiteten 54 Menschen. In der neuen Regierung mit Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein gibt es dort nur noch 15 Mitarbeiter. Insgesamt gibt es 12 Ministerbüros, in welchen Mitarbeiter gebraucht werden.