Eine Kuh verletzte einen Mann in Kärnten schwer

Am Donnerstag ist ein Mann in Kärnten von einer Kuh schwer verletzt worden. Der 28 Jahre alte Mann war mit 2 anderen Männern auf einem Bauernhof, um die Klauen der Kühe zu pflegen. Als sie eine Kuh zurück in den Stall bringen wollten, riss sich die Kuh los.