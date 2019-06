US-Präsident Trump besuchte Queen Elizabeth in Großbritannien

US-Präsident Donald Trump ist gerade zu Besuch in Großbritannien. Seine Frau Melania und andere US-Politiker begleiten ihn bei der Reise. Am Montag traf Trump Queen Elizabeth die Zweite in London. Queen ist ein englisches Wort und bedeutet Königin. Trump und die Queen aßen gemeinsam zu Mittag. Am Dienstag traf Trump auch die britische Premier-Ministerin Theresa May.