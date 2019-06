In Sankt Pölten starb ein Mann bei einem Feuer in seiner Wohnung

In Sankt Pölten in Niederösterreich ist es zu einem tödlichen Unfall gekommen. In einer Wohnung im 13. Stock eines Hochhauses brach ein Feuer aus. Dabei entstand so starker und giftiger Rauch, dass die Feuerwehr nur mit Atemschutz-Geräten in das Haus gehen konnte.