Österreichische Sängerin Paenda beim Song Contest ausgeschieden

Der Eurovision Song Contest findet heuer in der Stadt Tel Aviv in Israel statt. Am Donnerstag haben Sänger und Sängerinnen von 18 Ländern im 2. Halbfinale von dem Musik-Wettbewerb gesungen. Für Österreich trat die steirische Sängerin Paenda auf. Sie sang ihr Lied "Limits".