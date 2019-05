In Taiwan dürfen nun schwule und lesbische Paare heiraten

Die Regierung in Taiwan hat am Freitag für ein Gesetz gestimmt, das die Ehe für schwule und lesbische Paare erlaubt. Männer dürfen jetzt Männer heiraten und Frauen dürfen auch Frauen heiraten. Taiwan ist das erste asiatische Land, in dem das erlaubt ist.