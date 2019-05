Proteste nach Aufhebung von Istanbul-Wahl

Die Türkei hat im März Bürgermeister-Wahlen durchgeführt. Bei der Wahl in der Millionen-Stadt Istanbul gewann überraschend der Kandidat der Oppositions-Partei CHP. Davor gewann bei solchen Wahlen in Istanbul viele Jahre lang die Regierungspartei AKP vom türkischen Präsidenten Erdogan.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (AFP)

Die AKP forderte nun eine Neuwahl in Istanbul. Am Montag erklärte die Wahlkommission in der Türkei die Wahl für ungültig. Als Grund nannte sie Regelverstöße. Dagegen protestierte die Oppositions-Partei CHP heftig. Auch die EU forderte eine genaue Begründung für die Entscheidung der Wahlkommission.

Erklärung: Wahlkommission

Jede Wahl wird überwacht. Das macht eine Gruppe von Personen. Man nennt sie auch Wahlkommission. Die Wahlkommission achtet darauf, dass bei der Wahl alle Gesetze eingehalten werden. Wenn es bei einer Wahl Fehler gegeben hat, kann die Wahlkommission eine Wahl auch für ungültig erklären.

Erklärung: Opposition

Als Opposition gelten alle Parteien, die im Parlament vertreten sind, aber nicht der Regierung angehören.