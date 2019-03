Regierung beschließt Änderung der Mindest-Sicherung

Die Regierung hat eine Änderung der Mindest-Sicherung in Österreich beschlossen. In Zukunft soll die Mindest-Sicherung in ganz Österreich gleich hoch sein. Man soll höchstens 863 Euro pro Monat bekommen. Nur Menschen mit Behinderung sollen mehr bekommen. Wer nicht gut genug Deutsch spricht, soll weniger Mindest-Sicherung bekommen als jetzt. Wenn Menschen aus anderen Ländern nach Österreich kommen, bekommen sie 5 Jahre lang keine Mindest-Sicherung. Die Regierungs-Parteien ÖVP und FPÖ loben diese Pläne. Die Parteien SPÖ, JETZT, Grüne und NEOS kritisieren die Pläne von der Regierung.