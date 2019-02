Die Regierung streicht den Karfreitag als Feiertag

Die österreichische Regierung hat beschlossen, dass der Karfreitag kein Feiertag ist. Wer an diesem Tag trotzdem frei haben will, muss dafür einen Urlaubstag nehmen. Früher hatten in Österreich evangelische und altkatholische Christen den ganzen Karfreitag frei. Römisch-katholische Christen hatten aber einen ganz normalen Arbeitstag. Der EuGH hat aber vor kurzem entschieden, dass das unfair ist, und dass der Karfreitag für alle gleich sein muss.