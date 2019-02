Die Österreicher gehen oft zum Hausarzt

In Österreich gehen die Menschen oft zum Hausarzt. 12,3 Prozent der Österreicher gehen mindestens 10 Mal im Jahr zum Hausarzt. Damit liegt Österreich in der EU auf Platz 2. Nur in Dänemark gehen die Menschen noch öfter zum Hausarzt. Dort gehen 28,6 Prozent mindestens 10 Mal im Jahr zu ihrem Hausarzt. Am wenigsten oft gehen die Menschen in Griechenland zu ihrem Hausarzt.