Großbritannien will den Vertrag zum Brexit neu verhandeln

Großbritannien und die EU haben sich vor einiger Zeit auf einen Vertrag zum Brexit geeinigt. Nun will die britische Regierungs-Chefin Theresa May diesen Vertrag neu verhandeln. Dabei geht es vor allem um die Grenze zwischen dem EU-Mitglied Irland und dem britischen Nordirland. Für eine Neuverhandlung benötigt sie auch die Zustimmung des britischen Parlaments. Die Zustimmung bekam sie am Dienstagabend. Die EU ist aber gegen eine Neuverhandlung des Vertrags. Großbritannien will die EU am 29. März verlassen. Gibt es bis dahin keine Einigung, droht ein Austritt ohne einen Vertrag mit der EU.