Frauen bekommen nach der Karenz oft weniger Geld als davor

Wenn Frauen arbeiten und Kinder bekommen, gehen sie in Karenz. Nach der Karenz kommen die Frauenmeistens wieder in die Arbeit zurück.Dann bekommen sie in Österreich aber oftweniger Geld als vor der Karenz.Sie bekommen dann oft nur noch 50 Prozentvon dem Geld,das sie vor der Karenz bekommen haben.Auch in anderen Ländern bekommen Frauennach der Karenz weniger Geld als davor.Dort ist der Unterschied oft aber nicht so groß.Ein Beispiel ist Dänemark.Dort bekommen Frauen nach der Karenz um nur 20 Prozent weniger Geld als davor.