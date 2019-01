Frauen verdienen nach der Karenz oft weniger Gehalt als davor

Wenn Frauen arbeiten und ein Kind bekommen, gehen sie in Karenz. Wenn sie dann von der Karenz wieder in die Arbeit zurückkehren, bekommen sie oft weniger Gehalt als vor der Karenz. Sogar 10 Jahre nach der Arbeits-Rückkehr bekommen Frauen in Österreich noch um etwa die Hälfte weniger Gehalt als vor der Karenz. Das zeigt eine Studie. In anderen Ländern ist der Gehalts-Unterschied nicht so groß. In Dänemark zum Beispiel bekommen Frauen nach der Karenz um nur 20 Prozent weniger Gehalt als davor.