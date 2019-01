Frau in Niederösterreich von ihrem Ehemann erstochen

Am Montag-Nachmittag hat ein 36 Jahre alter Mann seine Frau auf einem Parkplatz in Tulln in Niederösterreich getötet. Er stach der 32-Jährigen mit einem Dolch in den Hals. Die Frau konnte nicht mehr gerettet werden. Das Paar hatte 2 Kinder. Der Mann hat die Tat am Dienstag zugegeben. Das war bereits der 5. Mord an einer Frau in Österreich in diesem Jahr.