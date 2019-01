Am Wochenende starben 56 Migranten im Mittelmeer

Viele Migranten wollen nach Europa.Sie versuchen deshalb, mit Booten über das Mittelmeer zu fahren.Das ist aber sehr gefährlich.Denn die Boote sind oft nicht sicherfür so eine lange Reise.Am Wochenende starben deshalb56 Migranten auf dem Weg nach Europa.Fast 400 Migranten wurden gerettet.Sehr viele werden aber noch vermisst.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (AFP)

Erklärung: Migrant

Viele Menschen verlassen ihr Land,um in einem anderen Land zu leben.Das nennt man Migration.Diese Menschen nennt man Migranten.Migranten verlassen ihr Land, damit esihnen in einem anderen Land besser geht.Oft herrscht in ihrem Heimat-Land Krieg.