Othmar Karas ist der ÖVP-Spitzenkandidat für die EU-Wahl

Die Partei ÖVP wird bei der EU-Wahl am 26. Mai wieder mit Othmar Karas antreten. Karas arbeitet bereits seit vielen Jahren als Abgeordneter im Europa-Parlament. Auch die meisten anderen Parteien in Österreich haben ihren Spitzenkandidaten bereits vorgestellt. Bereits beschlossen ist, dass die SPÖ durch Andreas Schieder vertreten wird. Für die FPÖ tritt wahrscheinlich Harald Vilimsky an. Die NEOS werden wahrscheinlich durch Claudia Gamon vertreten, die Grünen durch Werner Kogler. Nur die Partei "Liste Jetzt" hat noch keinen Spitzenkandidaten vorgestellt.

Erklärung: EU-Wahl

Die EU-Wahl wird auch Europa-Wahl genannt. Bei dieser Wahl werden 705 Abgeordnete in das Europa-Parlament gewählt. Von diesen Abgeordneten sind 19 österreichische Politiker. Die Österreicher entscheiden bei der EU-Wahl am 26. Mai, wer diese Politiker sein sollen. Auch andere EU-Länder wählen so ihre Abgeordneten im Europa-Parlament. Die Abgeordneten im Europa-Parlament entscheiden über die Politik in Europa mit.

Erklärung: Spitzenkandidat

Jede Partei bestimmt eine Wahl-Liste mit mehreren Kandidaten. Damit zeigt die Partei, welche Kandidaten gewählt werden können. Der Kandidat auf Platz 1 ist der Wichtigste. Man nennt ihn auch Spitzenkandidat.