Lawinengefahr in Teilen von Österreich sinkt weiter

Die Lawinengefahr in den Bundesländern Tirol, Vorarlberg und Steiermark ist am Donnerstag weiter gesunken. Grund dafür ist, dass das Wetter besser geworden ist und es nicht mehr so viel schneit. Trotzdem sollte man weiter vorsichtig sein, warnen die Experten. Es können immer noch Lawinen abrutschen. Besonders Wintersportler sollen aufpassen und nur auf sicheren Pisten fahren. In den nächsten Tagen soll es wieder kälter werden.