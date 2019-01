Die Lawinen-Gefahr in Österreich bleibt weiterhin groß

In Österreich hat es in denletzten Tagen viel geschneit.Am Mittwoch hat es nicht mehr so stark geschneit.Trotzdem bleibt die Lawinen-Gefahrin Teilen von Österreich groß.Viele Orten waren aber wiedermit dem Auto erreichbar.Am Donnerstag soll das Wetter besser werden.Wintersportler müssen aber trotzdem aufpassen.Sie sollten auf den Pisten bleiben.Sonst könnten Lawinen abrutschen.