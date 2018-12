Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Überblick ©

Die Kleine Zeitung ist eine multimediale Marke, die Sie erfolgreich durch den digitalen Wandel begleitet. Sie ist bereits seit über 114 Jahren ein Medienpartner für Ihren Kommunikationserfolg.

Mit einer Reichweite von 45,9 %1 ist die Kleine Zeitung die stärkste Tageszeitung in ihrem Verbreitungsgebiet. Zusätzlich liegt der Abo-Anteil bei über 95 %2, was die hohe Verbundenheit der LeserInnen widerspiegelt. Die Kleine Zeitung verfügt über 18 Regionalausgaben, die aus dem und im direkten Lebensumfeld der LeserInnen berichten. Mit der Kleinen Zeitung als Medienpartner erreichen Sie Ihre KundenInnen frühmorgens, zwischendurch oder spätabends auf den multimedialen Plattformen am Tablet, PC, Smartphone oder klassisch über die Zeitung. Täglich erreichen Sie 763.0003 LeserInnen mit der Print-Ausgabe sowie über 1,5 Million4 Unique User über die Desktop-Version der Kleinen Zeitung. Mit einer Druckauflage von 188.0005 in der Steiermark und 94.0005 in Kärnten ist die Kleine Zeitung die auflagenstärkste Zeitung im Süden Österreichs.

Hier finden Sie unseren gesamten Tarif für das Jahr 2018 sowie allgemeine Informationen als auch Informationen zum Kleine Zeitung Netzwerk.

Quellen:

1 MA 2017/2018

2 ÖAK 1. HJ 2018

3 MA 2017/2018

4 ÖWA Plus 2018-I, Einzelangebot pro Monat, Grundgesamtheit Internetnutzer

5 ÖAK 1. HJ 2018, auf 1.000 gerundet