In der Körösistraße werden nicht nur Räder repariert, sondern gibt man auch Menschen eine zweite Chance © Fiona Kahr

Radgeschäfte gibt es in der Landeshauptstadt Graz viele, ein ganz besonderes ist aber jenes in der Körösistraße in Geidorf – der Verein „Bicycle“ beschäftigt Arbeitslose, um diese zu unterstützen, und fördert zugleich ein umweltfreundliches Graz.