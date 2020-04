Kleine Zeitung +

24 Stundenpflege und Corona Slowakische Pflegerinnen reisen ohne Gesundheitscheck ein

Simona Durisova ist im slowakischen Velky Krtis aufgewachsen. Ihre Mutter war über zehn Jahre lang in der 24 - Stundenpflege in Österreich tätig. Jahre später schreibt die Masterstudentin ihre Abschlussarbeit in Graz über die Probleme des Berufes. Jetzt bringt Corona Pflegerinnen und Patienten in Gefahr.