Mona Kospach ist auf vielen Bühnen zu Hause. Einst war die Enkelin des Bürgermeisters von Fürstenfeld in der Provinz-Arena und im Vereinsleben zu Hause, später veredelte ihr Spiel Produktionen bei Theater t‘eig in der Grazer Off-Szene, wo sie in Neuinterpretationen von Klassikern wie „fAUST“ oder „3schWESTERN“ überzeugte. „Das war eine Offenbarung“, erzählt sie. Irgendwann enterte Kospach auch Film- und Fernsehsets. Ihr Portfolio kann sich sehen lassen: Die Wahlwienerin war schon in „Soko Donau“ und im ORF-Landkrimi „Steirertod“ zu sehen, überzeugte im Kurzfilm „Cornetto im Gras“ von David Lapuch oder im Festivalhit „Eismayer“ von David Wagner. Zuletzt feierte sie Weltpremiere mit Ulrike Koflers Zweitling „Gina“ am Filmfest München. Die gebürtige Steirerin ist bei diesem Projekt genauso mit von der Partie – u.a. an der Seite von Ursula Straussr – wie in der ARD-Miniserie „Sexuell verfügbar“ oder dem TV-Film „Kopftuchmafia“.