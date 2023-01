Was kann man tun, wenn man von Bad News übersättigt ist? Einen Podcast hören, der zumindest ohne Bad Jokes auskommt! In "Maurer & Cik" besprechen Kabarettist Thomas Maurer und Journalist Thomas Cik jede Woche die - manchmal subjektiv - wichtigsten Schlagzeilen und liefern hintergründige Analysen, die man so noch nicht gehört hat.

In dieser Episode gibt es etwa eine klare Grenzziehung zur vermeintlichen Satire auf Servus TV, Vorschläge für den nächsten U-Ausschuss im Parlament und Zweifel an der Idee eines teureren Parktickets für schwere Autos in Graz.