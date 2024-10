Es gilt als das Sonnenvitamin und es werden ihm allerlei positive Wirkungen auf die Gesundheit zugeschrieben: starke Knochen, ein fittes Immunsystem, Schutz vor Krebs – all das soll uns Vitamin D liefern. Doch was ist wirklich dran am Hype rund um das Vitamin, das eigentlich ein Hormon ist? Wer braucht die zusätzliche Vitamin-D-Einnahme tatsächlich, was hat die Hautfarbe damit zu tun und wie häufig kommt es durch zu hohe Dosen Vitamin D zu einer Vergiftung?

All diese Fragen beantwortet Internistin und Stoffwechselexpertin Karin Amrein im Medizinpodcast „Ist das gesund?“: Diese Folge erschien zum ersten Mal im Dezember 2023 und steht Ihnen nun zum Wiederhören zur Verfügung!

Gleich hier in den Podcast um den „Vitamin-Hype“ reinhören!