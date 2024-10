Wir sprechen über RSV: Das Kürzel steht für das Respiratorische-Synzytial-Virus, ein Virus, das die Atemwege befällt und dort schlimmen Schaden anrichten kann. Erwachsene, gesunde Menschen spüren eine RSV-Infektion oft nur als einfache Erkältung, für Neugeborene und Babys allerdings kann RSV lebensbedrohlich werden.

Aber, es gibt auch gute Nachrichten: Seit letztem Jahr gibt es Impfstoffe und einen neuen Antikörper zum Schutz vor dem Virus. Aber leider gibt es in Österreich Probleme mit der Verfügbarkeit und Beschaffung dieses Antikörpers: Was das nun für Eltern bedeutet, was die Verantwortlichen im Ministerium dazu sagen, wie die kommende RSV-Saison wird: Über all das spricht Redakteurin Sonja Krause mit Volker Strenger, Kinder- und Jugendfacharzt am LKH-Universitätsklinikum Graz.