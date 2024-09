Nicht nur die Kurve des Abwassermonitorings zeigt stark nach oben, auch der Blick in steirische Arztpraxen bestätigt: Die nächste Corona-Welle baut sich auf. Aber auch andere Atemwegsinfekte zwingen Steirerinnen und Steirer ans Bett: Laut den Daten der österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) waren in der vergangenen Woche mehr als 8700 Steirer im Krankenstand – im Vergleich zur selben Kalenderwoche im Vorjahr sind das beinahe 3000 Krankmeldungen mehr. „Die Zunahme an Infekten beobachten wir schon seit einigen Wochen, wir haben nun auch einen eigenen Infekt-Wartebereich eingerichtet“, berichtet Stefan Korsatko, Allgemeinmediziner und Leiter des Gesundheitszentrums Medius in Graz. Auch Alexander Moussa, Allgemeinmediziner in Hartberg berichtet von vielen Infektpatienten und berichtet: „Wir sehen nun auch wieder schwerere Erkrankungsverläufe durch das Coronavirus“, die mit starkem Husten und einer längeren Krankheitsdauer einhergehen.