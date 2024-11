Martin Puntigam ist zu Gast bei „Maurer & Cik“. Der Kabarettist und Science Buster hat hohe Expertise in der Steiermark und analysiert mit Thomas und Thomas den Wahlausgang.

Die Steiermark hat gewählt - und natürlich ist dieser politische Erdrutsch Thema in „Maurer & Cik“ zumal es mit Martin Puntigam einen profunden Kenner des Landes und der steirischen ÖVP gibt. Immerhin war sein Vater Landtagsabgeordneter. Im Trio mit Kabarettist Thomas Maurer und Thomas Cik aus der Chefredaktion der Kleinen Zeitung unterhält man sich über die wichtigsten Nachrichten der Woche.

Die Themen dieser Episode

Was waren die Wahlmotive in der Steiermark ?

Das Rechtsextremismus-Barometer des DÖW .

Die schönsten Bilder aus Merkels Biografie . Und für jene, die lesen wollen: Hier eine ausführlichere Besprechung ihres Buches .

Der Bericht zur Studie über das Schimpansen-Verhalten .

Heino und Dieter Bohlen? Nun ja, es ist ein Satire-Podcast. Aber fix ist, dass Bohlen den Wunsch hat, für Merz das zu sein, was Musk für Trump ist .

Eva Glawischnig war schon bei in diesem Podcast zu Gast - hier gibt es das Video . Und demnächst ist sie auch bei Dancing Stars .

Die nächsten Termine der Science Busters und von Martin Puntigam .

Wird Sinabelkirchen aus Fürstenfeld gestrichen ? Eine Aussage von Schiffkowitz regt auf.

Die Episode der letzten Woche

Beate Meinl-Reisinger will bei den Koalitionsverhandlungen ihren Mitverhandlern in den Hintern treten. Ob sich so Vertrauen aufbauen lässt.

Die Geschichte über den Okto-Boss, der seine Artgenossen verprügelt.

Und was kann die SPÖ von Alexander Wrabetz‘ Verhandlungsgeschick lernen?

Der steirische Landeshauptmann Christopher Drexler glaubt nicht an eine Dreierkoalition. Aus Überzeugung, oder weil eine Wahl ansteht?

Alle Journalisten verlassen X - aber Martin Thür bleibt. Was sagt das über die Plattform und den Ton, der dort herrscht?

Jetzt gibt es auch einen Dubai Burger. Für jene, die ihn nicht testen wollen: Hier gibt es ein Video des Feldversuchs.

Trump und Trümmer: So könnte man sein Kabinett auch beschreiben.

