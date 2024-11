Der Satire-Podcast der Kleinen Zeitung feiert seine 100. Episode. Und neben dem aktuellen Geschehen in Österreich und Europa wenden sich Kabarettist Thomas Maurer und Thomas Cik aus der Chefredaktion der Kleinen Zeitung dem neuen Amerika unter Donald Trump zu. Wie lebt und fühlt man als liberaler Amerikaner in den USA des Donald Trump? Die Antworten dazu kommen von den Mitgliedern der US-Rockband Calexico , die derzeit am Wiener Volkstheater zu sehen ist.

Weitere Themen in dieser Episode

Magnus Brunner feiert seinen Abschied aus dem Finanzministerium . Doch wer soll die Rechnung zahlen?

. Doch wer soll die Rechnung zahlen? Georg Dornauer covert Sebastian Kurz . Doch warum nicht auch Peter Westenthaler?

. Doch warum nicht auch Peter Westenthaler? Olaf Scholz zeigt Emotionen , Christian Lindner zwischendurch auch. Doch was bedeutet das für die Wahl in Deutschland?

Joey Burns, Thomas Maurer und Martin Wenk im Aufnahemestudio von Audio Funnel © Aufreiter Georg

