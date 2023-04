In einer dramatischen Partie agierte Österreich von Beginn an mit breiter Brust und ließ den nervösen Endrunden-Dauergast immer wieder alt ausschauen. Meist lagen Sonja Frey und Co. ein bis zwei Treffer vorne, Spanien konnte erst kurz vor der Pause erstmals in Führung gehen (11:10/27.). Dank eines Tors von Katarina Pandza mit der Pausensirene ging Rot-Weiß-Rot aber sogar mit einer 12:11-Führung in die Halbzeit.

Nach Wiederbeginn baute man den Vorsprung sogar auf 14:11 aus, war auch in der 41. Minute noch mit 17:15 in Front. Mit vier Toren in Folge drehten die Gastgeberinnen aber die Partie (19:17/47.) und lagen von da an bis zum Ende stets vorne. Sieben Minuten vor Schluss war Österreich mit dem 21:22 aber noch immer der Sensation nahe, selbst beim Stand von 23:25 und eigenem Angriff wäre zweineinhalb Minuten vor Ende noch alles möglich gewesen. Da flatterten aber auch leicht die Nerven. Unterstützt vom Publikum setzte sich der WM-Vierte von 2021 schließlich mühsam durch.

Ergebnis WM-Play-off Frauen, Rückspiel: Spanien - Österreich 26:24 (11:12) - Hinspiel 28:28, Spanien mit Gesamtscore von 54:52 bei der WM von 29. November bis zum 17. Dezember in Dänemark, Norwegen und Schweden

Beste Werferinnen AUT: K. Pandza 5, Frey, Kovacs je 4