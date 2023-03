Toronto feierte mit 106:92 gegen Miami dritten Sieg in Folge

Die Toronto Raptors haben am Dienstag (Ortszeit) mit einem 106:92 gegen Miami Heat den dritten Sieg in Folge in der National Basketball Association (NBA) gefeiert. Jakob Pöltl steuerte zwei Punkte, zehn Rebounds und je einen Assist sowie Block in 22:47 Einsatzminuten bei. Für die Kanadier steht die Tür zum Play-in mittlerweile weit offen.