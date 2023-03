Odermatt stellte mit dem 13. Saisonsieg auch die Bestmarke an Erfolgen in einem Winter von Ingemar Stenmark (1978/79), Maier (2000/01) und Marcel Hirscher (2017/18) ein. Es war sein 24. Weltcupsieg der Karriere.

"Heute habe ich den Druck wieder gespürt, das war wie beim wichtigsten Rennen. Das hat mir schon gezeigt, wie wichtig das alles ist", sagte Odermatt. "Sorry Hermann, aber danke", meinte er mit Goldhelm am Kopf und Kristallkugel für den Gewinn der Disziplinwertung in der Hand in Richtung des Salzburgers. "Dass mir heute zwei solche Fahrten gelingen, und ich mit zwei Sekunden Vorsprung gewinne, bei nicht unbedingt besseren Verhältnissen, ist Wahnsinn", meinte er im ORF TV.

Schwarz beendete die Disziplinwertung als Vierter. "Fairerweise muss man sagen, dass wir besser Sicht hatten, als die zum Schluss. Aber im zweiten habe ich mich wieder wohler gefühlt, speziell im Mittelteil. Die Riesentorlauf-Saison mit einem dritten Platz zu beenden, ist sehr gut", sagte der Kärntner. Keine Punkte gab es für Stefan Brennsteiner (16.), Patrick Feurstein (19.) und Vincent Kriechmayr (20.). Raphael Haaser schied im zweiten Durchgang aus.