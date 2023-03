Deutscher Sander mit Bestzeit im Aspen-Abfahrtstraining

Der Deutsche Andreas Sander hat sich am Donnerstag die Bestzeit beim ersten und einzigen Training für das Weltcup-Abfahrtsdoppel (Freitag/19.30 Uhr und Samstag/19.00) der alpinen Skifahrer in Aspen gesichert. In 1:33,60 Minuten ließ der 33-Jährige Miha Hrobat (SLO/+0,19 Sek.) und seinen Landsmann Simon Jocher (+0,24) hinter sich. Der Italiener Mattia Casse (+0,31) war als Vierter Bester der Topfahrer, die sich ansonsten eher weiter hinten einreihten.